नयी दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ मंगलवार दोपहर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुए प्रदर्शन के बाद रात में ब्रिजपुरी में भी प्रदर्शन हुए और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रात करीब साढ़े आठ बजे हुई. हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी तरह की हिंसा को नियंत्रण में करने के लिए इलाके में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

RP Meena Addl DCP North East Delhi: Around 300-400 people were holding peaceful protest at Brijpuri area. Suddenly they started pelting stones.We held talks with them after which they’ve dispersed.Situation is under control now.Few people were injured. #ConstitutionalAmendmentAct pic.twitter.com/RLQy0KVZZP

