जम्मू/श्रीनगर: कश्मीर में ईद-उल-अजहा से पहले रविवार को बैंक, एटीएम और कुछ बाजार खुले रहे और तमाम प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोगों को त्योहार की खरीदारी करने में आसानी हो. वहीं, प्रशासन ने कहा कि वह त्योहर के अवसर पर लोगों के लिए भोजन और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराने और सोमवार को मस्जिदों में नमाज के लिए पूरी व्यवस्था करने में जुटा है.

Jammu and Kashmir Police: The situation in the state has remained normal so far. No untoward incident has been reported from anywhere so far. pic.twitter.com/g8uAM94Rf9

— ANI (@ANI) August 11, 2019