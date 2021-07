केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को विपक्षी कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर उन आरोपों के लिए निशाना साधा कि सरकार नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन की जासूसी करने में शामिल थी. शाह ने कहा कि ऐसे ‘अवरोधक’ और ‘विघटनकारी’ अपनी साजिशों से भारत को विकास के पथ से नहीं उतार पाएंगे.Also Read - Pegasus पर संसद में बोले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव- लोकतंत्र की छवि खराब करने की कोशिश, सर्विलांस की खबरें बेबुनियाद

शाह ने कड़े बयान में कहा कि कथित जासूसी के बारे में रिपोर्ट को कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है. शाह ने कहा, ‘यह विघटनकारियों की अवरोधकों के लिए रिपोर्ट है. विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे. भारत के लोग इस ‘क्रोनोलॉजी’ और संबंध को अच्छे से समझते हैं.’ Also Read - हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जानें किन-किन मुद्दों पर हुई बात

"Late last evening we saw a report which has been amplified by a few sections to humiliate India globally. Disruptors will not be able to derail India’s development trajectory through conspiracies. Monsoon session will bear new fruits," tweets Home Minister Amit Shah

(file pic) pic.twitter.com/8Nd8hN9393

— ANI (@ANI) July 19, 2021