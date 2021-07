Pegasus: सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने पेगासस (Pegasus) सॉफ्टवेयर के जरिये भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरों को सोमवार को सिरे से खारिज कर दिया. IT मंत्री ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले लगाये गए ये आरोप भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास हैं. लोकसभा में स्वत: संज्ञान के आधार पर दिये गए अपने बयान में वैष्णव ने कहा कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है तब अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है.Also Read - नेपाल-भारत के रिश्‍ते मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक हूं: PM देउबा

केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में इसके समेत कुछ अन्य मुद्दों पर शोर-शराबा किया. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का यह बयान मीडिया में आई रिपोर्ट के मद्देनजर सामने आया है कि कुछ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों सहित अनेक भारतीयों की निगरानी करने के लिये पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग किया गया था. Also Read - तेलंगाना कांग्रेस चीफ ए रेवंत रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने किया हाउस अरेस्‍ट

When we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance, whatsoever, behind this sensationalism: Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw, in Lok Sabha, on 'Pegasus Project' media report pic.twitter.com/fGBHQL3kUr

— ANI (@ANI) July 19, 2021