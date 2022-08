पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Snoop gate) को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने कांग्रेस (Congress) समेत विपक्षी लोगों पर हमला बोला. भाजपा (BJP) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा बनाई गई हाई प्रोफाइल टेक्निकल कमेटी (Technical Committee) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर करारा हमला बोला. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है.Also Read - नितिन गडकरी ने कहा- राजनीतिक फायदे के लिए मेरे खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, कानूनी रास्ता अपनाऊंगा

रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि इस कमेटी ने जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल्स में से किसी में भी पेगासस (Pegasus Spyware) नहीं पाया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस जानकारी के सामने आने के बाद क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे ?. उन्होंने कहा कि पेगासस (Pegasus Malware) को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया गया, राजद्रोह के आरोप लगाए गए, मोटिवेटेड कैंपेन चलाए गए और इस मामले को लेकर संसद की कार्यवाही भी बाधित की गई. हालांकि रविशंकर प्रसाद ने साथ ही ये भी कहा कि माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत नहीं है. Also Read - सोनाली फोगाट की मौत के पीछे है कोई साजिश? गोवा पुलिस ने अब दर्ज की हत्या की FIR

The Congress party should not preach to us about spying. When Late Pranab Mukherjee was FM, his office was bugged by the Congress.

– Shri @rsprasad pic.twitter.com/AjITaPDWI3

— BJP (@BJP4India) August 25, 2022