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अब बदल जाएगा कारोबार का तरीका, Peko और Kalp ने मिलाया हाथ; जानिए दोनों के बीच क्या हुई डील

यूएई (UAE) में Peko और Kalp Digital की रणनीतिक साझेदारी छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए नई संभावनाएं लेकर आई है. इस समझौते से सुरक्षित डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का लाभ लाखों बिजनेस करने वालों तक पहुंच सकेगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 14, 2026, 9:43 PM IST
अब बदल जाएगा कारोबार का तरीका, Peko और Kalp ने मिलाया हाथ; जानिए दोनों के बीच क्या हुई डील

PEKO-KALP Digital MOU: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्‍मॉल एंड म‍िड साइज एंटरप्राइजेज यानी छोटे और मध्यम कारोबारों (SMEs) के लिए डिजिटल बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म Peko और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Kalp Digital Infrastructure Corp के बीच हुई नई रणनीतिक साझेदारी भविष्य के बिजनेस मॉडल को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है. इसका मकसद ऐसे आधुनिक डिजिटल समाधान विकसित करना है, जो कारोबारों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तेज बनाएंगे.

आज के समय में SME सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. हालांकि, डिजिटल ट्रांजेक्शन, वित्तीय प्रबंधन और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियां अक्सर छोटे कारोबारों की बढ़ोतरीमें बाधा बनती हैं. Peko और Kalp Digital का यह समझौता इन्हीं चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. Peko पहले से ही UAE और आसपास के क्षेत्रों में बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. ये प्लेटफॉर्म इनवॉइसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग, पेरोल मैनेजमेंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जैसी कई सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराता है. अब Kalp Digital की उन्नत तकनीकों के जुड़ने से इसकी क्षमताएं और मजबूत होने जा रही हैं.

इस डील से क्य होगा?

इस डील के तहत Kalp की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT), प्रोग्रामेबल डिजिटल कैश, डिजिटल एसेट वॉलेट और टोकनाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को Peko के प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाएगा. इसका सीधा फायदा उन व्यवसायों को मिलेगा, जो सुरक्षित और तेज डिजिटल लेनदेन के साथ अपने डिजिटल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना चाहते हैं. आने वाले सालों में डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे. ऐसे में ये साझेदारी SME सेक्टर को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने में मदद करेगी.

इससे कारोबारों को पारंपरिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करनी होगी और अधिक पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था अपनाने का अवसर मिलेगा. Peko के नेतृत्व का कहना है कि उनका मकसद केवल बिजनेस प्रक्रियाओं को आसान बनाना नहीं, बल्कि उन मूलभूत प्रणालियों को बदलना है जिन पर आधुनिक व्यापार आधारित है. वहीं, Kalp Digital का मानना है कि मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भविष्य की अर्थव्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है.

भविष्य में होंगे कई फायदे

इस सहयोग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तकनीक को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के बजाय इसे भरोसेमंद बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इससे छोटे कारोबार बिना किसी जटिल तकनीकी निवेश के आधुनिक डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. ये समझौता केवल दो कंपनियों के बीच साझेदारी नहीं है, बल्कि UAE के SME इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले समय में ये मॉडल अन्य देशों के लिए भी उदाहरण बन सकता है, जहां छोटे व्यवसायों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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