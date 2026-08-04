इस राज्य के CM की बढ़ीं मुश्किलें! CBI रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े अफसरों को किया तलब, जानें पूरा मामला

पेमा खांडू से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है. जानिए यह पूरा मामला क्या है और CBI ने रिपोर्ट में क्या बताया.

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यह केस सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना नाम के संगठनों की याचिका पर चल रहा है. (Photo from IANS)

Pema Khandu Case: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े सरकारी ठेका आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है. अदालत ने CBI की उस रिपोर्ट पर एक्शन लिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं किए. इस वजह से जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा. दोनों अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया.

SC ने कहा- पहले वाले निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ

बता दें 6 अप्रैल, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को शुरुआती जांच करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 के बीच राज्य सरकार की ओर से दिए गए सार्वजनिक कार्यों के ठेकों की जांच की जाए और यह बताया जाए कि क्या इस मामले में स्वतंत्र आपराधिक जांच की जरूरत है. कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार CBI को सभी जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी और मुख्य सचिव एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, ताकि जांच में सहयोग मिल सके. लेकिन CBI ने अदालत को बताया कि इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ.

CM पेमा खांडू पर क्या आरोप हैं?

आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह मामला क्या है? दरअसल, यह केस सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना नाम के संगठनों की याचिका पर चल रहा है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार और रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को करीब 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी ठेके नियमों के खिलाफ दिए गए. इनमें मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी M/s Brand Eagles, उनकी मां और भतीजे त्सेरिंग ताशी की कंपनी M/s Alliance Trading Co. का भी जिक्र है. याचिकाकर्ताओं ने CBI या SIT से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में नोटिस जारी किया था और मार्च 2025 में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकार से भी जवाब मांगा था.

मामले में पहले भी उठ चुके हैं सवाल

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकारी ठेकों में पारदर्शिता पर चिंता जता चुकी है. 2024 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू से जुड़े एक अन्य मामले में भी CAG की रिपोर्ट मंगाई गई थी. उस समय अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि गृह मंत्रालय की आचार संहिता के अनुसार, कोई भी मंत्री अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ नहीं दे सकता.