ईटानगर: भाजपा के वरिष्ठ नेता पेमा खांडू ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी डी मिश्रा ने यहां दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में पेमा खांडू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके अलावा चौना मेइन समेत मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की.

Itanagar: Pema Khandu was sworn-in as the Chief Minister of Arunachal Pradesh, earlier today. pic.twitter.com/DVeCGkteMJ

— ANI (@ANI) May 29, 2019