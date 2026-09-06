MP में बॉम्बे व्हिस्की का तांडव! जहरीली शराब पीने से 4 गांवों में 12 लोगों की हो गई मौत, 30 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी

मध्य प्रदेश के सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब पीने से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बंडा इलाके में शनिवार (5 सितंबर 2026) की रात शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. रविवार (6 सितंबर) की सुबह एक के बाद एक लोगों को बंडा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अब तक 4 गांवों से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. 30 से ज्यादा लोग अस्पताल लाए गए हैं. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है.
PTI के मुताबिक, सागर जिले के घूघर, नौराज, बराज और आसपास के गांवों के लोगों ने शनिवार रात शराब पार्टी की थी. इसके बाद कई लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई. आनन-फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. प्रशासन के मुताबिक, 30 से ज्यादा लोगों को अस्पताल लाया जा चुका है. प्रभावित इलाकों में घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है.
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अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ मरीजों के शरीर नीले पड़ गए थे और उन्हें शरीर में अकड़न की शिकायत थी. प्रशासन ने उन सभी लोगों से तुरंत अस्पताल पहुंचकर जांच कराने की अपील की है, जिन्होंने पिछले 24 से 48 घंटे में शराब पी थी. खासकर उल्टी, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल मेडिकल हेल्प लेने की सलाह दी गई है.
ANI के मुताबिक, इस घटना के बाद बमुराबेड़ा गांव के एक ग्रामीण ने दावा किया कि उनके गांव में 4 लोगों की मौत हुई है. उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसके कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा. करीब आधे घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर के कमिश्नर, IG, कलेक्टर और SP प्रभावित गांवों में पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया. अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
इस बीच प्रशासन ने एहतियातन इलाके की 6 शराब दुकानों को सील कर दिया है. शराब के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल मौतों की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही होगी. प्रशासन और मेडिकल टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं.
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