नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों ने जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन दिया है. यही नहीं पीएम मोदी के कहा अनुसार, 5 बजते ही देश के कोने-कोने से लोगों ने ताली-थाली बजाकर देश की सेवा में लगे लोगों का आभार भी व्यक्त किया.

भारत ही नहीं पूरी दुनिया वायरस के संकट से जूझ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अह्वान किए जाने के बाद आज पूरा हिन्दूस्तान एकजुट दिखा. जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए लोगों ने आज घरों में रहने की ठानी. आज सड़के सूनी, बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा है. लोग घर में बैठकर, बेहद धैर्य का परिचय देकर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में घंटी बजाते हुए कोरोना वायरस महामारी के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों का आभार व्यक्त किया.

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath clangs bell in Gorakhpur to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/6mnK29Xzqy

इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घंटी बजाकर लोगों का आभार व्यक्त किया.

#WATCH Delhi: BJP National President JP Nadda rings a bell at his residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/0tTC5091oF

— ANI (@ANI) March 22, 2020