Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बीजेपी नेता गुलाम अली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. गुलाम अली लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने रविवार को कहा कि मैने बीजेपी के लिए काम किया है और पार्टी ने मेरी ईमानदारी देखी. गुलाम अली ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उन लोगों को सशक्त बनाएंगे जिनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं है.पीएम मोदी ने जो कहा वो किया.यह सिर्फ गुर्जर समुदाय की नहीं बल्कि सभी समुदायों की जीत है. गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद उनके समर्थको ने उन्हें बधाई दी और नोटो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया.Also Read - गुलाम नबी आजाद का अजब-गजब बयान-कांग्रेस ने तो मुझ पर मिसाइलें दागीं, मैंने तो केवल 303 राइफल से जवाब दिया

यह संभवत: पहली बार है, जब क्षेत्र के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा गया है.केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (एक) के उप-खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो उसी अनुच्छेद के खंड (3) में शामिल है, राष्ट्रपति एक मनोनित सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती हैं.’’ Also Read - जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने कहा- गुलाम नबी आजाद के जाने से कमजोर नहीं होगी पार्टी, मजबूती से उभरेगी

J&K | PM Modi had said that when we will come to power, we will empower those who do not have political power. PM Modi did what he said. This is not just a victory for the Gujjar community but for all communities: Gulam Ali, BJP on his nomination to Rajya Sabha pic.twitter.com/TxeLXsDcJM

— ANI (@ANI) September 11, 2022