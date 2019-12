नई दिल्ली: नागिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा के बाद अब राज्य सभा में भी बहुमत से पास हो चुका है. इस विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा है. असम में इस प्रदर्शन का शिकार खुद वहां के मुख्यमंत्री हो चुके हैं. इस उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी (Narendra Modi) ने असम के लोगों के नाम ट्वीट कर एक संदेश जारी किया है. पीएम ने ट्वीट में नागरिकता बिल को लेकर असम में रह रहे लोगों को आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि इस बाबत उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है.

Prime Minister Narendra Modi tweets, “The Central Government and I are totally committed to constitutionally safeguard the political, linguistic, cultural and land rights of the Assamese people as per the spirit of Clause 6.” https://t.co/pI5fyJGzSd

पीएम मोदी ने कुछ देर पहले असम में हो रही हिंसा और तनाव को लेकर ट्वीट किया. प्रधानमंत्री ने लिखा- मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक 2017 के पारित होने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और अद्भुत संस्कृति को नहीं छीन सकता है। यह जारी रहेगा. पनपता और बढ़ता रहेगा. पीएम ने दूसरे ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार और मैं खंड 6 की भावना के अनिसार असमिया लोगों के राजनीतिक, भाषाई, सांस्तिक और भूमि अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित करने लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

PM Modi tweets,”I want to assure my brothers&sisters of Assam that they have nothing to worry after the passing of #CitizenshipAmendmentBill2019. I want to assure them-no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow.” pic.twitter.com/DoeYHEkwci

— ANI (@ANI) December 12, 2019