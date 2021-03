Permanent commission for women officers in Indian Army and Navy: भारतीय थल सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमिशन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को पर्मानेंट कमिशन देने के मामले में सेना द्वारा अपनाए गए मानक की कोर्ट में समीक्षा नहीं की जा सकती. Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना परीक्षा के बन सकते हैं अधिकारी, आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, लाखों में होगी सैलरी

कोर्ट ने फैसला सुनाने की शुरुआत इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों के एक समूह की याचिका से की. भारतीय सेना और नौसेना की महिला अधिकारियों के समूह ने यह याचिका दाखिल की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उसके पूर्व के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी.

Permanent commission for women officers in Indian Army & Navy: Justice Chandrachud says the ceiling of 250 has not been crossed till 2010. The statistics which have been placed on record completely demolish the case of benchmarking.

