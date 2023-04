केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में रविवार को एक व्यक्ति ने यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें महिलाओं सहित आठ लोग जख्मी हो गए. ताजा जानकारी के अनुसार, कोझिकोड जिले में एलाथुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई. पुलिस ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे समेत तीन लोगों के शव मिले हैं. मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद हैं. मृतकों की पहचान मत्तन्नूर निवासी रहमथ, उसकी बहन की दो साल की बेटी और नौफ़ल के रुप में हुई है.

घटना अलाप्पुझा से कन्नूर जाने वाली एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस की डी1 बोगी में हुई. पहले की रिपोर्टो में कहा गया था कि आरोपी ने महिला सहित कुछ यात्रियों के साथ झड़प के बाद एक महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी.

डी1 कोच में मौजूद लतीश के मुताबिक, लाल शर्ट पहने एक व्यक्ति ने पहले पेट्रोल छिड़का और फिर माचिस जलाई. इससे कोच में आग लग गई, जिससे कम से कम आठ लोग जख्मी हो गए. जख्मी लोगों में से कुछ की पहचान प्रकाश, रूबी और ज्योतिंद्रनाथ के रूप में हुई है, जो सभी कन्नूर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र हैं. अन्य घायलों के नाम फिलहाल पता नहीं चल सके हैं.