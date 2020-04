नई दिल्ली: कोरोना (Corona Virus) के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल टीम कोरोना से बचे रहें, इसके लिए उन्हें पीपीई किट (Personal protective equipment) मुहैया कराई जा रही हैं. पीपीई किट के बिना डॉक्टर भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं. इसलिए डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट का इंतज़ाम किए जा रहे हैं. हाल ही में चीन ने जिन पीपीई किट भेजकर भारत की मदद की, वही खराब हैं. Also Read - बाहर से आए पति को पत्नी ने घर में नहीं घुसने दिया, कहा- जान कीमती है, पहले कोरोना टेस्ट कराकर आओ

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय की सूत्रों के मुताबिक़ 63 हजार पीपीई किट ऐसी हैं, जो ठीक नहीं हैं. ये किट्स मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं. यदि इन किट्स को पहन डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करते हैं तो उन्हें मुश्किल हो सकती है और कोरोना की चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में ये किट्स पहनना डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित नहीं है. Also Read - Covid-19: केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्‍कूल से फीस वृद्ध‍ि और पेमेंट को लेकर की ये अपील

बता दें कि पीपीई किट की इस समय पूरी दुनिया में भारी मांग है. पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है. चीन में कोरोना का कहर थम गया है. ऐसे में चीन ने पीपीई किट की भारत के लिए सप्लाई की थी. करीब पांच लाख पीपीई किट भारत भेजी गई थीं. पीपीई किट आने से राहत की सांस ली गई थी. लेकिन इनमें से कई किट्स खराब निकली हैं. Also Read - योगी सरकार का बड़ा प्‍लान, चीन से कंपनियों को यूपी लाने की तैयारी, विशेष पैकेज भी देंगे

About 63,000 Personal protective equipment(PPE) kits which arrived from China recently did not fulfill the criteria: Health Ministry Sources pic.twitter.com/aTH2GR4my1

— ANI (@ANI) April 17, 2020