मुंबईः पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनसे अलग रह रही पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर गुरुवार को यहां एक परिवार अदालत ने मुहर लगा दी. पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है. इस दंपति ने परस्पर सहमति से तलाक के लिये पिछले साल सितंबर में उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी.

पासवान ने जनता को किया आगाह, कहा- दिल्ली जलबोर्ड का पानी पीने के लायक नहीं है

तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई. इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां, बैंक में पड़ी रकम और अन्य निवेश शामिल हैं. इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते वक्त दलील दी थी कि उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है. इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था. इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, “अंतत: उनका तलाक हो गया. अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिये सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिये संतुष्ट होने के बाद कि यह तलाक का उचित मामला है उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी.”

Indrani and Peter Mukerjea were granted divorce by a Mumbai Court, today. Edith Dey, Indrani Mukerjea’s lawyer says,” Indrani & Peter Mukerjea had filed for divorce with mutual consent. It took a year but they both of them cooperated.” pic.twitter.com/lcc5OAK04D

— ANI (@ANI) October 3, 2019