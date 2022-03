Karnataka Hijab Row: कनार्टक में हिजाब विवाद (Hijab controversy in Karnataka ) को लेकर राज्‍य के हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के मंगलवार को आए फैसले के बाद यह मामला आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में पहुंच गया है. देश की शीर्ष अदालत में कर्नाटक हाईकोर्ट के कक्षा के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध (ban on Hijab) लगाने वाले फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है.Also Read - Blog: हिजाब के हिसाब-किताब में उतरा राजनीति का चश्मा

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. बता दें कि आज ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की खाचिकाएं खारिज कर दी है. अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा है.

Plea moved in Supreme Court challenging Karnataka HC order dismissing various pleas challenging the ban on Hijab in educational institutes pic.twitter.com/HJv9eHgnR5

— ANI (@ANI) March 15, 2022