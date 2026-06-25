देश में आज पेट्रोल-डीजल किस रेट पर बिकेंगे? दिल्ली-कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ सहित इन शहरों के देखें प्राइस

Patna-Chandigarh, Delhi-Kolkata petrol-diesel price: सरकारी तेल कंपनियों ने 25 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें अपडेट कर दी हैं. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी अधिकांश बड़े शहरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आपकी जेब को राहत मिलेगी. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए आपको कितने पैसे चुकाने होंगे.
देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं. दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल का भाव 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये व डीजल 99.82 रुपये और चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपये व डीजल 99.66 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स (VAT) के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. बिहार में पेट्रोल 115.06 रुपये और डीजल 101.07 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पेट्रोल काफी सस्ता यानी 101.05 रुपये और डीजल 89.47 रुपये पर है, जबकि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 109.73 रुपये और डीजल 103.01 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है.
|शहर का नाम
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|मुंबई
|111.21
|97.83
|कोलकाता
|113.51
|99.82
|चेन्नई
|108.01
|99.66
|आगरा
|101.67
|95.14
|अहमदाबाद
|101.83
|97.92
|अजमेर
|112.31
|97.46
|अकोला
|111.78
|98.48
|अलाप्पुझा
|113.74
|103.15
|अलीगढ़
|102.29
|95.74
|असम
|106.76
|98.08
|बिहार
|115.06
|101.07
|चंडीगढ़
|101.54
|89.47
|छत्तीसगढ़
|109.73
|103.01
यदि हम देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल की कीमतों की बात करें, तो गुजरात में पेट्रोल 102.84 रुपये और हरियाणा में 102.95 रुपये प्रति लीटर है. वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100.57 रुपये और जम्मू-कश्मीर में 105.00 रुपये दर्ज की गई है. इसके अलावा झारखंड में यह 106.65 रुपये, कर्नाटक में 110.80 रुपये, केरल में 115.09 रुपये और मध्य प्रदेश में 114.97 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.
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