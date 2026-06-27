Petrol-Diesel price today: कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट- आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें बड़े शहरों की रेट लिस्ट

Petrol Diesel Price Today 27 June: इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 10 % से अधिक की भारी गिरावट आई है. इसके बावजूद आज 27 जून 2026 को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आइये जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 27, 2026, 8:30 AM IST
Petrol-Diesel price today: कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट- आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें बड़े शहरों की रेट लिस्ट
पेट्रोल-डीजल के दाम
  • देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले एक महीने से पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं.
  • ब्रेंट क्रूड 10.86% गिरकर डॉलर 72.60 प्रति बैरल पर आ गया है.
  • भारतीय तेल कंपनियां पिछले 15 दिनों के औसत कच्चे तेल के दामों के आधार पर घरेलू कीमतें तय करती हैं.
  • दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

27 June Petrol-Diesel price:  रोजाना की तरह सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने आज यानी 27 जून के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. देश भर में तेल की कीमतें आज भी स्थिर हैं. दरअसल, पिछले एक महीने से ईंधन के दामों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल में 2.61 और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली 102.12 95.20
मुंबई 111.18 97.83
कोलकाता 113.47 99.82
चेन्नई 107.77 99.55
गुरुग्राम 102.77 95.44
नोएडा 102.12 95.56
बेंगलुरु 110.93 98.80
भुवनेश्वर 109.92 100.92
चंडीगढ़ 98.10 86.09
हैदराबाद 115.69 103.82
जयपुर 112.66 97.78
लखनऊ 102.05 95.55
पटना 113.35 99.36
तिरुवनंतपुरम 115.49 104.40

कच्चा तेल 10% से ज्यादा टूटा

इंटरनेशनल मार्केट से कच्चे तेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है. वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में तनाव कम होने और 60 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं. इसी वजह से कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है.

और पढ़ें: इंटरनेशनल मार्केट में कितने का मिल रहा क्रूड ऑयल? देश में आज क्या रहेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें दिल्ली-NCR, लखनऊ, पटना सहित इन शहरों के प्राइस

सप्ताह के अंत में ब्रेंट क्रूड 3.84% गिरकर डॉलर 72.60 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड (WTI) 3.74% टूटकर डॉलर 69.23 प्रति बैरल पर बंद हुआ. वीकली रिपोर्ट पर देखें तो ब्रेंट क्रूड में लगभग 10.86 % और डब्ल्यूटीआई में करीब 9.62% की भारी गिरावट दर्ज की गई है.

कच्चा तेल सस्ता होने पर भी दाम क्यों नहीं हुए कम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं घटाई गई हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है. भारत में तेल कंपनियां दैनिक उतार-चढ़ाव के बजाय पिछले 15 दिनों या एक महीने की औसत कीमत को आधार मानकर रेट तय करती हैं. यदि आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल की कीमतें इसी निचले स्तर पर टिकी रहती हैं, तो जल्द ही आम जनता को पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.