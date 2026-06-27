Petrol-Diesel price today: कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट- आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें बड़े शहरों की रेट लिस्ट

27 June Petrol-Diesel price: रोजाना की तरह सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने आज यानी 27 जून के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. देश भर में तेल की कीमतें आज भी स्थिर हैं. दरअसल, पिछले एक महीने से ईंधन के दामों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल में 2.61 और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी.
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|मुंबई
|111.18
|97.83
|कोलकाता
|113.47
|99.82
|चेन्नई
|107.77
|99.55
|गुरुग्राम
|102.77
|95.44
|नोएडा
|102.12
|95.56
|बेंगलुरु
|110.93
|98.80
|भुवनेश्वर
|109.92
|100.92
|चंडीगढ़
|98.10
|86.09
|हैदराबाद
|115.69
|103.82
|जयपुर
|112.66
|97.78
|लखनऊ
|102.05
|95.55
|पटना
|113.35
|99.36
|तिरुवनंतपुरम
|115.49
|104.40
इंटरनेशनल मार्केट से कच्चे तेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है. वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में तनाव कम होने और 60 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं. इसी वजह से कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है.
सप्ताह के अंत में ब्रेंट क्रूड 3.84% गिरकर डॉलर 72.60 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड (WTI) 3.74% टूटकर डॉलर 69.23 प्रति बैरल पर बंद हुआ. वीकली रिपोर्ट पर देखें तो ब्रेंट क्रूड में लगभग 10.86 % और डब्ल्यूटीआई में करीब 9.62% की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं घटाई गई हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है. भारत में तेल कंपनियां दैनिक उतार-चढ़ाव के बजाय पिछले 15 दिनों या एक महीने की औसत कीमत को आधार मानकर रेट तय करती हैं. यदि आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल की कीमतें इसी निचले स्तर पर टिकी रहती हैं, तो जल्द ही आम जनता को पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है.
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