Petrol Bomb Attack: तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर किसी अज्ञात शख्स ने रात के करीब 1.30 बजे पेट्रोल बम से हमला कर दिया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह हमला रात करीब एक बजे के बाद किया गया. इसमें बीजेपी दफ्तर पर कथित रूप से किसी ने पेट्रोल बम फेंका है.

भाजपा के कराटे त्यागराजन ने इस वारदात की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय पर लगभग 1:30 बजे एक पेट्रोल बम फेंका गया है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की घटना 15 साल पहले डीएमके की भूमिका के साथ हुई थी. हम इस घटना के लिए तमिलनाडु सरकार (भूमिका) की निंदा करते हैं…हमने पुलिस को भी सूचित किया है…भाजपा कैडर ऐसी चीजों से नहीं डरते हैं.

Chennai | An unidentified person allegedly throws a petrol bomb at Tamil Nadu BJP office around 1 am. Details awaited. pic.twitter.com/vglWAuRf5G

— ANI (@ANI) February 9, 2022