Tamil nadu News: चेन्नई में राजभवन के मेन गेट पर फेंका पेट्रोल बम, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया

Tamil nadu News: तमिलनाडु के चेन्नई में राजभवन के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए शख्स का नाम करुक्का विनोद है. पुलिस ने बताया, ‘चेन्नई में राजभवन के मेन गेट के बाहर ‘पेट्रोल बम’ फेंका गया. केवल एक पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है. इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

#WATCH | Tamil Nadu: A petrol bomb was hurled outside Raj Bhavan today in Chennai. A complaint has been lodged in Guindy police station.

अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल बम फेंकने वाले व्यक्ति को तुरंत काबू कर लिया गया और आरोपी से पेट्रोल बम फेंकने के मकसद के बारे में पूछताछ की जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि यह घटना ‘तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है.’

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Prem Anand Sinha, Additional Commissioner of Police says, “Around 3 pm, an unidentified person tried to throw some bottles of petrol outside Raj Bhavan near barricades. As soon as this was noticed by the security personnel present there, they… https://t.co/KxgoIOVljc pic.twitter.com/WlqJsxLCoz

