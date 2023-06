मणिपुर में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन के आवास पर पेट्रोल बम से हमला, भीड़ ने घर में लगा दी आग; मंत्री नेमचा के घर को भी जलाया

Manipur Violence: मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इंफाल में केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन (आरके रंजन) के आवास पर पेट्रोल बम फेंका गया. मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह के आवास में भीड़ ने कथित तौर पर आग लगा दी. मणिपुर सरकार ने पुष्टि की है. एएनआई से बात करते हुए आरके रंजन ने कहा, “मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं. शुक्र है कि मेरे इंफाल स्थित घर पर कल रात कोई घायल नहीं हुआ. बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए और मेरे घर के भूतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है.

आरके रंजन ने पूर्वोत्तर राज्य में शांति की अपील करते हुए कहा मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है. मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा. इस तरह की हिंसा करने वाले बिल्कुल अमानवीय हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेल इलाके में गुरुवार को अज्ञात लोगों द्वारा राज्य के मंत्री नेमचा किपगेन के क्षतिग्रस्त आधिकारिक आवास को भी आग लगा दिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया.