Petrol-Diesel price today: पटना में 113 रुपये के पार पेट्रोल, मुंबई में 111, जानें दिल्ली, NCR सहित आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस

Petrol-diesel latest price: मध्य पूर्व में तनाव कम होने और अमेरिका-ईरान सफल वार्ता के उम्मीदों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल यानि ब्रेंट क्रूड के दाम लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल के पास आ गिरा है.

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पेट्रोल-डीजल प्राइस

युद्ध के दौरान 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा ब्रेंट क्रूड का दाम अब गिरकर 73 डॉलर प्रति बैरल हो गया है.

गिरावट के बाद भूटान में पेट्रोल 99.94 और पाकिस्तान में घटकर 101.91 प्रति लीटर पर आ गया है.

देश में पेट्रोल का राष्ट्रीय औसत अब भी 108.71 रुपये है, दिल्ली में 102.12 और नोएडा में 101.96 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं.

Petrol-Diesel price today: इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमतों को लेकर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. मध्य पूर्व में तनाव कम होने और दोहा में अमेरिका व ईरान के बीच संभावित वार्ताओं की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है. युद्ध के चरम स्तर के दौरान जो ब्रेंट क्रूड 126 प्रति डॉलर बैरल तक पहुंच गया था, वह अब काफी नीचे आ चुका है.

आपके शहर में कितना रहेगा पेट्रोल-डीजल का प्राइस?

क्रूड ऑयल के 126 डॉलर से लुढ़ककर 73 डॉलर प्रति बैरल पर आने के बाद भी भारत के शहरों में कीमतें टस से मस नहीं हुई हैं. यूपी के नोएडा (Noida) और देश की राजधानी दिल्ली (New Delhi) में आज भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि ये दाम लगातार स्थिर है. राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के भाव पर स्थिर बना हुआ है. दिल्ली से सटे नोएडा में भी पेट्रोल की कीमत लगभग 101.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 95.12 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर ही टिकी हुई है.

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) रांची 106.59 101.71 देवघर 104.99 100.21 धनबाद 105.35 100.55 जमशेदपुर 105.75 100.88 पटना 113.37 99.36 भागलपुर 114.37 100.30 दरभंगा 114.16 100.10 गया 114.31 100.26 मुजफ्फरपुर 114.10 100.05 लखनऊ 101.86 95.36 नोएडा 101.96 95.44 गुरुग्राम 102.97 95.64 दिल्ली 102.12 95.20 कोलकाता 113.51 99.82 मुंबई 111.21 97.83 चेन्नई 107.77 99.55 बेंगलुरु 110.82 98.77 भोपाल 114.54 99.64

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का ताजा हाल

इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है. अगस्त डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स गिरकर 72.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. वहीं, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला सितंबर ब्रेंट कॉन्ट्रैक्ट भी 0.54% गिरकर 73.51 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं, ईरान संकट के दौरान जब तेल की आपूर्ति ठप होने का डर था, तब क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो अब घटकर लगभग आधा रह गया है.

इन देशों में सस्ता हुआ पेट्रोल

वैश्विक कीमतों में आई इस भारी कमी का असर भारत के पड़ोसी देशों में तुरंत देखने को मिला है. ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण एशियाई देशों ने अपने नागरिकों को बड़ी राहत दी है. भूटान में पेट्रोल की कीमत 109.73 रुपये से घटकर अब 99.94 रुपये प्रति लीटर पर चुकी है. पाकिस्तान में भी पेट्रोल की औसत कीमत 130.82 रुपये प्रति लीटर से घटकर सीधे 101.91 रुपये प्रति लीटर पर आ चुकी है.