Petrol, diesel and liquor to become cheaper: चुनावी राज्य असम की भाजपा सरकार ने जनता को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने आज आधी रात से राज्य में पेट्रोल और डीजल के भाव में 5 रुपये प्रति लीटर जबकि शराब के दाम में 25 फीसदी तक की कटौती करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने पिछले साल कोरोना संकट के दौरान पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया था, जिसे अब हटाने का फैसला किया गया है. Also Read - PM को 'Coward' कहने पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, बोले- कुंदबुद्धि पप्पू जी...

राज्य विधानसभा में लेखानुदान मांगें (vote on account) पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सरकार ने शराब के दाम में भी 25 फीसदी की कटौती का फैसला किया है. Also Read - पीएम मोदी का संदेश- सरकार बहुमत से जबकि देश सर्वसम्मति से चलता है

इस साल अप्रैल में असम सहित देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. राज्य सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. Also Read - Assembly Polls 2021: बंगाल में 6-7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, तमिलनाडु और केरल में सिंगल फेज की उम्मीद- रिपोर्ट

गौरतलब है कि कोरोना काल में पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों ने असम की तर्ज पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए थे. असम के साथ मेघालय और नगालैंड ने पांच से छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

असम में भाजपा की सरकार है और इस बार के चुनाव को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में 12 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है. इस कारण वहां भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है.

राज्य सरकार के इस फैसले से पिछले कुछ दिनों ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के भाव को राज्यवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी.