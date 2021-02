Petrol Diesel Become Cheaper By Rs 5: असम में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई हैं. वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को सदन में 60,784.03 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया और पेट्रोल, डीजल पर अतिरिक्त उपकर वापस ले लिया. इससे राज्य में ईंधन की कीमतें 5 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गईं हैं. सरमा ने पिछले साल शराब पर लगाए गए करीब 25 फीसदी अतिरिक्त उपकर को भी हटाने का प्रस्ताव दिया. Also Read - Petrol, diesel and liquor to become cheaper: अरे वाह... चुनाव से पहले इस राज्य में पेट्रोल-डीजल के साथ शराब भी हुई सस्ती

सरमा ने अपने अभिभाषण में कहा, 'अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के चरम पर होने के दौरान हमने पेट्रोल, डीजल और शराब पर अतिरिक्त उपकर लगाए थे. अब, कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या कम हो गई है. मैं अपने कैबिनेट सहयोगियों का आभारी हूं, जिन्होंने आज सुबह अतिरिक्त उपकर वापस लेने के मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताई. अब पेट्रोल, डीजल आज मध्य रात्रि से 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, जिससे असम के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.'

Petrol & diesel will become cheaper by Rs 5/litre with effect from midnight tonight. Similarly, the additional cess imposed on various liquor categories during last year, averaging around 25%, has also been withdrawn: Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma in state assembly pic.twitter.com/96ZgO7tPGO Also Read - Crude Oil Price Fall: थम गई कच्चे तेल में तेजी, अमेरिका में पेट्रोल का स्टॉक बढ़ने से बढ़ा दबाव

— ANI (@ANI) February 12, 2021