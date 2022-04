5 States Assembly Election 2022: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद तेल के दामों में जारी बढ़ोतरी (Petrol Diesel Price Hike) का सिलसिला बदस्तूर जारी है. तेल कंपनियों ने रविवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा (Petrol Diesel ke Aaj ke Daam) दिये. पिछले 13 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 11 बार बढ़ाये गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 22 मार्च से अब तक 8 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. चार महीनों से अधिक समय के अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी शुरू की है.Also Read - Petrol Diesel Price Today : तेल के दामों में लगी आग, दिल्ली में 100 तो मुंबई में 115 के पार पहुंचा पेट्रोल; डीजल के दामों में भी इजाफा

रविवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ. पेट्रोल के दाम अब यहां 103.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.67 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं. वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 118.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 102.64 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं. कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 97.82 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं. चेन्नई में पेट्रोल के दाम 108.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 99.04 रुपये प्रति लीटर हो गये हैं. Also Read - PETROL PRICE TODAY: छठे दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के रेट, दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा 100 रुपये के करीब, जानें- अन्य शहरों में क्या हैं भाव

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 103.41 per litre & Rs 94.67 per litre respectively today (increased by 80 paise)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 118.41 (increased by 84 paise) & Rs 102.64 (increased by 85 paise). pic.twitter.com/oVaUVY2BTc

— ANI (@ANI) April 3, 2022