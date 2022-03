चुनाव बीतते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है, इतना ही नहीं एलपीजी के दामों को भी बढ़ाया गया है. वहीं इससे पहले दूध के दामों को जहां बढ़ाया तो वहीं पीएफ की ब्याज दरों में कटौती कर दी गई थी. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी पिछले करीब साढ़ चार महीनों के बाद हुई है, इस दौरान देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों संपन्न कराए गए. इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत आज से 96.21 और 87.47 रुपये प्रति लीटर हो गई. इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 110.82 रुपये और 95.00 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 105.51 रुपये और 90.62 रुपये, चेन्नई में 102.16 रुपये और 92.19 रुपये प्रति लीटर हो गई. इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें चार नवंबर को बढ़ाई गईं थीं. एलपीजी की कीमत जुलाई और अक्टूबर 2021 के बीच प्रति सिलेंडर 100 रुपये के करीब बढ़ गई थीं.Also Read - LPG Price Hike: आज से महंगाई का डबल अटैक, पेट्रोल-डीजल के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ीं कीमतेंं, जानिए लेटेस्ट रेट

बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार का घेराव तेज कर दिया है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राशन के बढ़े दामों की लिस्ट साझा करते हुए सरकार पर तंज कस, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महंगाई से भारत की जनता को फर्क पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं. वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, चुनाव खत्म महंगाई शुरू, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार… लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ हज़ार के पास और पटना में हज़ार के पार! Also Read - Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी

वहीं सोशल मीडिया पर आम आदमी का दर्द नजर आ रहा है. लोगों की नाराजगी है कि अभी पांचों राज्यों में पूरी तरह से सरकार भी नहीं बन पाई थी कि सरकार ने महंगाई पर अपनी लगाम ढीली कर दी. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है. Also Read - अखिलेश यादव ने कहा- विधानसभा चुनाव में हुई धांधली पर बहस न हो, इसलिए 'कश्मीर फाइल्स' रिलीज हुई

#PetrolDieselPriceHike prices climbing tree to escape the reach of common people. pic.twitter.com/wM8ADhUmUL

— Vipin Mohan Singh (@vipinmohansingh) March 22, 2022