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पेट्रोल की किल्लत के डर से मची भगदड़! कुकर, बोतल और टैंक...जिसको जो मिला उसमें भरकर ले गया | देखें Video

Petrol Shortage Rumours: पेट्रोल की कमी की अफवाह से देशभर में लोगों ने कुकर और डिब्बों में फ्यूल जमा करना शुरू किया, जबकि सरकार और कंपनियों ने साफ कहा कि कोई कमी नहीं है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 8:42 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Petrol Shortage Rumours
Petrol Shortage Rumours

Petrol Shortage Rumours: देश के कई हिस्सों में इन दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फ्यूल की कमी की खबरें फैलते ही लोग घबरा गए और स्टोर करने लगे. हैरानी की बात यह है कि लोग किचन के बर्तन जैसे कुकर, जार, दूध के डिब्बे, पानी की बाल्टी और बड़े टैंकर तक में पेट्रोल भरने लगे. जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिली है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से कई वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाकर फ्यूल भरवा रहे हैं. सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि लोग अलग-अलग कंटेनर लेकर भी पहुंच रहे हैं.

कंपनियों ने दी जानकारी

इस बीच सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. कंपनी के मुताबिक फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य चल रही है और कहीं कोई रुकावट नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें, क्योंकि इससे सिर्फ भीड़ और परेशानी बढ़ती है.

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देखें Video:

सरकार और अधिकारियों की अपील

केंद्र सरकार ने भी लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में फ्यूल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी और बाकी फ्यूल की सप्लाई ठीक से चल रही है. हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार ने भी कहा कि शहर में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोग बिना वजह पंप पर भीड़ न लगाएं.

घबराने के बजाय समझदारी जरूरी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए. पैनिक में ज्यादा फ्यूल खरीदने से न सिर्फ भीड़ बढ़ती है, बल्कि असली जरूरत वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. अगर आप रोज बाइक या कार यूज करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से ही फ्यूल भरवाना बेहतर है. अफवाहों पर भरोसा करने से बचें और सिर्फ भरोसेमंद जानकारी पर ही ध्यान दें.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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