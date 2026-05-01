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बड़ी खबर: LPG के बाद अब बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर के पार पहुंचने के बाद, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. जानें इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पिछले कुछ समय से लोगों को राहत जरूर मिली थी, क्योंकि खुदरा कीमतें लगभग 4 साल से स्थिर बनी हुई थीं. लेकिन अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी आई, तो स्थिति बदल गई है. सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं.
4 साल के हाई पर पहुंचा कच्चा तेल
इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं, जो पिछले चार साल का सबसे ऊंचा स्तर है. हालांकि, इसमें थोड़ी गिरावट भी आई, लेकिन फिर भी कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं. अगर पिछले साल से तुलना करें, तो तब औसत कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी. यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि होमुर्ज स्ट्रेट से तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है.
क्यों बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के दाम?
तेल की कीमतों में इस उछाल के पीछे का कारण – ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ता तनाव है. इसके अलावा, होमुर्ज स्ट्रेट (Strait of Hormuz), जहां से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है, वहां भी हालात ठीक नहीं हैं. इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से सप्लाई पर असर पड़ा है.
तेल कंपनियों को हो रहा घाटा
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई हैं. इससे सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा. कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 10 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है. हालांकि, कंपनियों ने अभी तक आम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. मगर, कमर्शियल LPG, औद्योगिक डीजल और एयरलाइंस फ्यूल के दाम जरूर बढ़ा दिए हैं, जिससे लागत का कुछ बोझ कम किया जा सके.
हरदीप सिंह पुरी ने X पर क्या कहा?
इस बीच, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए. उन्होंने बताया कि बीते करीब 60 दिनों से होमुर्ज स्ट्रेट में व्यवधान की वजह से कच्चे तेल के आयात की लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है, फिर भी देश में ईंधन की कीमतें स्थिर रखी गईं.
उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य तनाव के चलते कई देशों में ईंधन की सप्लाई पर पाबंदियां लगानी पड़ीं और लंबी कतारें देखने को मिलीं. इसके विपरीत भारत ने घबराहट को नीति का हिस्सा नहीं बनने दिया और देश में ईंधन की आपूर्ति सुचारु बनी रही. इससे न तो रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित हुई और न ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े.
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