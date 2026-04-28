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चुनाव खत्म होने के बाद नहीं बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की किमतें, सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा भरोसा

पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर आम जनता की बढ़ती टेंशन के बीच सरकार ने साफ किया है कि चुनाव के बाद दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी. बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के बीच अफवाहों ने लोगों को डरा दिया है.

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और चुनावी माहौल के बीच देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की अटकलें तेज हो गई थीं. लेकिन सरकार ने इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है. ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में अफवाहों के कारण लोगों ने पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगा दीं.

पेट्रोलियम एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस की ओर से कहा गया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें. हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अफवाहों के चलते मांग अचानक 30 से 33 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिससे कई पेट्रोल पंपों पर अस्थायी कमी देखने को मिली.

सरकार ने ये भी साफ किया कि सभी रिटेल आउटलेट्स की लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है. इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी ईंधन की कमी न हो और सामान्य आपूर्ति बनी रहे. अधिकारियों के मुताबिक, देश के पास पर्याप्त भंडार है, जिससे मौजूदा मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

हालांकि, इस पूरी स्थिति के पीछे एक बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है. पिछले दो महीनों में कच्चा तेल 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हो चुका है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज में आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में उछाल आया है. यह वही मार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है. इस बीच, सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनियां बाजार दर से कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अनुमान है कि कंपनियों को रोजाना हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके बावजूद सरकार फिलहाल उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डालना चाहती. एक अहम बात ये भी है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले चार साल से लगभग स्थिर बनी हुई हैं. अप्रैल 2022 के बाद से इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल करीब 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो भविष्य में कीमतों को लेकर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, सरकार अभी इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है और आम लोगों को राहत देने के लिए कीमतें स्थिर रखी गई हैं.

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