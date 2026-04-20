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Petrol Diesel Price Today Crude Oil Hike Iran Usa Tension Impact

होर्मुज में तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, क्या भारत में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए लेटेस्ट रेट

Strait of Hormuz: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर ईंधन की कीमतों पर दिख रहा है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं.

सांकेतिक तस्वीर

Crude Oil Price Hike: मिडल ईस्ट में गहराते संकट ने वैश्विक तेल बाजार में एक बार फिर हलचल मचा दी है. ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के विफल होने और एक दूसरे के जहाजों पर हमला करने के बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी सैन्य गतिविधियों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में आ रही बाधाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

इसका सीधा असर वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड पर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में 5.51 डॉलर प्रति बैरल की भारी तेजी दर्ज की गई है, जिससे यह बढ़कर 95.89 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि कूटनीतिक रास्ते बंद रहे, तो कीमतों में यह उछाल और भी तीव्र हो सकता है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की स्थिति

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी इस अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, भारत के घरेलू बाजार में फिलहाल एक अजीबोगरीब शांति बनी हुई है. देश की प्रमुख सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज (20 अप्रैल 2026) पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं, जिनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है.

शहर पेट्रोल का रेट डीजल का रेट दिल्ली 94.77 87.67 मुंबई 103.50 90.03 कोलकाता 105.45 92.02 हैदराबाद 107.46 95.70 चेन्नई 100.90 92.48 लखनऊ 94.85 87.99 पटना 103.82 91.84 इंदौर 106.81 92.18

राहत का मुख्य कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में आगामी चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रही है. आम जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल घाटा सहकर भी कीमतें स्थिर रखे हुए हैं. हालांकि, निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपनी दरों में मामूली बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जो आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में भी बदलाव का संकेत हो सकता है.

पड़ोसी देशों से तुलना

अगर हम भारत की तुलना उसके पड़ोसी देशों से करें, तो कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई देता है. दक्षिण एशिया के अलग-अलग देशों में आर्थिक स्थिति और कर ढांचे के आधार पर तेल की कीमतें अलग-अलग हैं. बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 135 बांग्लादेशी टका प्रति लीटर है. आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल 366.58 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

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जेब पर बोझ बढ़ना तय!

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं. हालांकि अभी घरेलू कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले हफ्तों में भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है. फिलहाल, जनता के लिए राहत की बात केवल यही है कि चुनाव के दबाव ने तेल की कीमतों को एक सीमित दायरे में बांध रखा है.