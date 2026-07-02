Petrol Diesel Price Today: कच्चा तेल सस्ता, नायरा ने भी घटाए दाम, जानें आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत

Petrol-Diesel price today: जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है. बीते जून महीने में इंटरनेशनल में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 21% की गिरावट दर्ज की गई. घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत पूरी तरह से स्थिर है. आज यानी गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को भी इन कंपनियों की ओर से ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश में आखिरी बार 25 मई 2026 को ईंधन की कीमतों में संशोधन हुआ था, जिसके बाद से पेट्रोल-डीजल की दरें स्थिर बनी हुई हैं.

मई में 4 बार बढ़े थे प्राइस

इस साल मई के महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कुल चार बार बढ़ोतरी की थी. ये बदलाव 11 दिनों के अंतराल में किए गए थे, जिससे पेट्रोल प्रति लीटर 7.35 रुपये और डीजल प्रति लीटर 7.82 रुपये तक महंगा हुआ. कंपनियों ने इस बढ़ोतरी की शुरुआत 15 मई 2026 को की थी, जब पेट्रोल में 3 रुपये और डीजल में 3.29 रुपये की वृद्धि की गई थी.