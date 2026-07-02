Petrol Diesel Price Today: कच्चा तेल सस्ता, नायरा ने भी घटाए दाम, जानें आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत

Petrol Diesel price 2 July: जुलाई की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं. आइये जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के प्राइस क्या हैं...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 2, 2026, 7:54 AM IST
Petrol-Diesel price today
पेट्रोल-डीजल प्राइस
  • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे हैं.
  • नायरा एनर्जी ने राहत देते हुए पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है.
  • देश में आखिरी बार सरकारी कीमतों में बदलाव 25 मई 2026 को हुआ था.

Petrol-Diesel price today: जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है. बीते जून महीने में इंटरनेशनल में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 21% की गिरावट दर्ज की गई. घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत पूरी तरह से स्थिर है. आज यानी गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को भी इन कंपनियों की ओर से ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश में आखिरी बार 25 मई 2026 को ईंधन की कीमतों में संशोधन हुआ था, जिसके बाद से पेट्रोल-डीजल की दरें स्थिर बनी हुई हैं.

मई में 4 बार बढ़े थे प्राइस

इस साल मई के महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कुल चार बार बढ़ोतरी की थी. ये बदलाव 11 दिनों के अंतराल में किए गए थे, जिससे पेट्रोल प्रति लीटर 7.35 रुपये और डीजल प्रति लीटर 7.82 रुपये तक महंगा हुआ. कंपनियों ने इस बढ़ोतरी की शुरुआत 15 मई 2026 को की थी, जब पेट्रोल में 3 रुपये और डीजल में 3.29 रुपये की वृद्धि की गई थी.

और पढ़ें: कोलकाता में 113 रुपये का बिक रहा पेट्रोल, जानें अपने शहर में क्या है रेट, देखें दिल्ली-लखनऊ-पटना समेत इन 42 शहरों के दाम

शहर पेट्रोल का दाम/ लीटर डीजल / लीटर
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64

नायरा एनर्जी ने की कटौती

एक ओर जहां सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल (IOC), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने 1 जुलाई 2026 से अपने ग्राहकों को राहत दी है. कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है.

दरअसल भारतीय मार्केट की बात करें तो, जब इजरायल-ईरान तनाव के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, तब सरकारी कंपनियों ने करीब ढाई महीने तक घरेलू कीमतों को स्थिर रखकर कंज्यूमर को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाए रखा था. इसके विपरीत, प्राइवेट प्लेयर नायरा ने बाजार की स्थितियों के अनुकूल कदम उठाते हुए 26 मार्च 2026 को ही पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया था, जबकि सरकारी कंपनियों ने काफी बाद में यानी मई के मध्य में कीमतें बढ़ानी शुरू कीं थी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.