Petrol Diesel Price Today: कच्चा तेल सस्ता, नायरा ने भी घटाए दाम, जानें आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत

|शहर
|पेट्रोल का दाम/ लीटर
|डीजल / लीटर
|दिल्ली
|102.12
|95.20
|कोलकाता
|113.51
|99.82
|मुंबई
|111.21
|97.83
|चेन्नई
|107.77
|99.55
|नोएडा
|102.12
|97.56
|चंडीगढ़
|101.51
|89.47
|लखनऊ
|101.89
|95.36
|पटना
|113.37
|99.36
|रांची
|105.26
|100.49
|भोपाल
|114.57
|99.64
एक ओर जहां सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल (IOC), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने 1 जुलाई 2026 से अपने ग्राहकों को राहत दी है. कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है.
दरअसल भारतीय मार्केट की बात करें तो, जब इजरायल-ईरान तनाव के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, तब सरकारी कंपनियों ने करीब ढाई महीने तक घरेलू कीमतों को स्थिर रखकर कंज्यूमर को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाए रखा था. इसके विपरीत, प्राइवेट प्लेयर नायरा ने बाजार की स्थितियों के अनुकूल कदम उठाते हुए 26 मार्च 2026 को ही पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया था, जबकि सरकारी कंपनियों ने काफी बाद में यानी मई के मध्य में कीमतें बढ़ानी शुरू कीं थी.
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