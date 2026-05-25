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Petrol Diesel Prices Hike Today Know New Rate In Delhi And Other States

10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, इस बार कितना हुआ इजाफा, जानें नए रेट

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की है. दिल्ली में डीजल 2.71 रुपये और पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद अब राजधानी में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

Petrol diesel price increase: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से भारी इजाफा किया गया है. तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है. अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, इस नए उछाल के बाद अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये हो गई है, जबकि एक लीटर डीजल के लिए आपको 95.20 रुपये देने होंगे.