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10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, इस बार कितना हुआ इजाफा, जानें नए रेट

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की है. दिल्ली में डीजल 2.71 रुपये और पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद अब राजधानी में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

Published date india.com Published: May 25, 2026 6:36 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
महंगाई का चौका- पेट्रोल का शतक, जानें डीजल के नए दाम? 10 दिन में चौथी बार बढ़े तेल के दाम

 Petrol diesel price increase: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से भारी इजाफा किया गया है. तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है. अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, इस नए उछाल के बाद अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये हो गई है, जबकि एक लीटर डीजल के लिए आपको 95.20 रुपये देने होंगे.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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