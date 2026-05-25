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Petrol Price Hike: 10 दिन में चौथी बार बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत, चेक करें आपके शहर में क्या है आज का ताज़ा रेट

Petrol-Diesel price rate in your city: तेल कंपनियों ने दस दिन के भीतर लगातार चौथी बार पेट्रोल-डीजल के प्राइस में बढ़ोत्तरी की हैं. बढ़ाए गए दाम को जोड़े तो कुल 7 रुपये बढ़े हैं. आइये जानते हैं कि इन प्राइस बढ़ने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में नए प्राइस रेट क्या है...

Published date india.com Published: May 25, 2026 9:44 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Cheapest petrol price in world
यूपी से लेकर बेंगलुरु तक, जानें अपने शहर में आज क्या है तेल का रेट

Petrol price in UP-Bihar and other states: भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पिछले 10 दिनों के भीतर यह चौथी बड़ी बढ़ोतरी है. बढ़े हुए प्राइस को जोड़ें तो डीजल कुल 7.5 और पेट्रोल 7.35 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं. तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 2.71 रुपये और पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ोत्तरी की है. ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार यानि 102.12 रुपये हो गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और कोलकाता में 113.51 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. रिपोर्टों की मानें तो भारतीय ऑयल कंपनियों को हर दिन 18 रुपये डीजल और 15 से 25 रुपये प्रति पेट्रोल का घाटा उठाना पड़ रहा है. वहीं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इंटरनेशल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने यह फैसला लिया है.

UP, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में तेल के दाम

उत्तर और मध्य भारत के इन राज्यों में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क की वजह से कीमतों में काफी अंतर है. राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल 113.35 और डीजल 98.39 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा है, वहीं बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 108.24 रुपये पर बिक रहा है. बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पेट्रोल 103.48 रुपये पर मिल रहा है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत अब 101.50 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

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ओडिशा, असम और मेघालय में क्या रेट

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी महंगाई की आंच साफ महसूस की जा रही है. ओडिशा के भुवनेश्वर में पेट्रोल का दाम 106.00 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 100.55 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका है. असम के गुवाहाटी में पेट्रोल की कीमत अब लगभग 103.82 रुपये हो चुकी है, जबकि पहाड़ी राज्य मेघालय में भी पेट्रोल के दाम बढ़कर 102.05 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं.

दक्षिण के दो शहरों- चेन्नई और बेंगलुरु का हाल

दक्षिण भारत के इन दोनों महानगरों में भी नया हफ्ता लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल का रेट छलांग लगाकर 108.77 और डीजल 98.54 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. वहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पेट्रोल की नई कीमत 107.77 और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है.

पश्चिम भारत के दो बड़े राज्य-महाराष्ट्र और गुजरात

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जहां अब एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 111.21 और डीजल के लिए 97.83 रुपये चुकाने होंगे. इसके विपरीत, पड़ोसी राज्य गुजरात में टैक्स की दरें थोड़ी कम होने की वजह से पेट्रोल 100.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 96.38 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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