स्केम तो किया पर नहीं लगाई अकल, 45 लीटर की टंकी में भर दिया 52 लीटर पेट्रोल, कार मालिक ने खोल डाली पोल

कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप वाले ने स्केम तो किया लेकिन अकल नहीं लगाई. इसमें नई कार लेकर गए एक शख्स की 45 लीटर की टंकी में पंप वाले ने 52 लीटर पेट्रोल भर डाला.

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Petrol Scam in UP: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पेट्रोल पंप पर कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. एक कार मालिक ने दावा किया है कि उसकी नई कार की टंकी की क्षमता 45 लीटर होने के बावजूद पेट्रोल पंप ने 52 लीटर पेट्रोल भरने का बिल बना दिया. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, चरण सिंह नाम के एक शख्स ने हाल ही में नई वोक्सवैगन वर्टस कार खरीदी थी. कार का फ्यूल इंडिकेटर लगभग खाली होने पर वह पेट्रोल भरवाने के लिए कानपुर के एक पेट्रोल पंप पहुंचे. उन्होंने कर्मचारियों से टंकी फुल करने को कहा. चरण सिंह के मुताबिक, पेट्रोल भरने के दौरान पंप में काम करने वाले लड़के ने करीब 41 लीटर फ्यूल डाला और रोक दिया.

झोल करने के लिए नहीं लगाई अकल

जब कार मालिक ने पूछा कि आधे में क्यों रोका तो उसने कहा कि अच्छे से पेट्रोल भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है और फिर से पेट्रोल भरना शुरू किया और टंकी फुल होने की बात कही. जब बिल उनके हाथ में आया तो वो भी देखकर हैरान रह गया. बिल में कुल 52 लीटर पेट्रोल भरने की बात कही गई थी, जबकि उसकी कार की टंकी ही केवल 45 लीटर थी.

चरण सिंह ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और पेट्रोल पंप कर्मचारियों से सवाल किया कि आखिर 45 लीटर की टंकी में 52 लीटर पेट्रोल कैसे समा सकता है. उनका कहना था कि ये केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने कार निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाया. कंपनी के अधिकारी ने गाड़ी की तकनीकी जानकारी के आधार पर साफ किया कि कार की टंकी की क्षमता 45 लीटर ही है और इससे ज्यादा इसमें पेट्रोल आ ही नहीं सकता है.

इसके बाद चरण सिंह ने संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई. उसने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं हो सकती, बल्कि इसमें सुनियोजित तरीके से ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने का खेल चल रहा हो सकता है. उसने जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर मशीनों में छेड़छाड़ पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.