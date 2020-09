Petrol Theft News: देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में हर दिन इजाफा होता जा रहा है. इस बीच आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुट्टूर रोड में फ्यूल डिस्पेंसर मशीन में चिप लगाकर कम तेल देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने छापेमारी की तो पता चला कि यहां 40 मिलीलीटर का फ्रॉड हो रहा है. चित्तूर के DSP ईश्वर रेड्डी ने बताया कि पुलिस को चित्तूर जिले की पुट्टूर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के मशीन में चिप मिली. ग्राहकों को ठगने के लिए डिस्पेंसर पर रीडिंग में छेड़छाड़ करने के लिए चिप का इस्तेमाल किया जा रहा था. Also Read - साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के जन्मदिन पर 3 लोगों की मौत के बाद अब हुआ दूसरा हादसा

Police found a chip in a fuel dispenser machine of a petrol pump at Puttur road in Chittoor. Chip was being used to tamper reading on dispenser to cheat customers. When physcially measured, the machine dispensed 40-ml less fuel per litre: Eswar Reddy, DSP, Chittoor,Andhra Pradesh pic.twitter.com/ZJMYuW6XDv

— ANI (@ANI) September 5, 2020