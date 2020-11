Pfizer vaccine has to be kept at -70C which is a challenge for developing countries like India: देश की राजधानी में दिल्‍ली और कुछ अन्‍य राज्‍यों में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी के बीच दिल्‍ली के एम्‍स के निदेशक डॉ. रणवीर गुलेरिया ने कोरोना वैक्‍सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने बुधवार को कहा, Pfizer की वैक्‍सीन को -70 C पर रखना होगा, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक चुनौती है, जहां हमें कोल्ड चेन बनाए रखने में कठिनाइयांं होंगी, खासकर ग्रामीण मिशनों पर. सब कुल मिलाकर तीसरे चरण के परीक्षणों में वैक्सीन रिसर्च में समग्र उत्साहजनक समाचार है. Also Read - Coronavirus India Latest Update: 24 घंटे में 44 हजार से ज्यादा नए मामले, पिछले एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस

दिल्ली एम्स निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा, हम दिल्ली में "COVID19 मामलों की वृद्धि देख रहे हैं. सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, जहां बड़ी भीड़ है और इसमें शामिल होने वाले बड़ी एतिहात नहीं बरत रहे हैं. यह होगा ही. इसलिए हमें इस संख्या पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक तरीके से काम करने की आवश्यकता है.

दरअसल, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार त्योहारों के मौसम में संक्रमण की दर 13.26 प्रतिशत है. 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,830 नए मामले आए थे. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,830 नए मामले सामने आए और 83 और मरीजों की मौत हो गई. इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर साढ़े चार लाख के पार पहुंच गए और मृतकों की संख्या 7,143 हो गई. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार त्योहारों के मौसम में संक्रमण की दर 13.26 प्रतिशत है. अब तक दिल्ली में संक्रमण के कुल 4,51,382 मामले सामने आ चुके हैं और वर्तमान में 41,385 मरीज उपचाराधीन हैं.