Gujarat: Phase-3 trial of #COVID19 vaccine Covaxin begins at Sola Civil Hospital in Ahmedabad: गुजरात में COVID-19 वैक्सीन Covaxin का परीक्षण आज शुक्रवार को शुरू हो गया है. यह अहमदाबाद के एक अस्‍पताल में शुरू हुआ है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक Vaccine Covaxin का फेज -3 ट्रायल शुरू हो गया है. Covaxin वैक्‍सीन का यह ट्रायल अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल में शुरू हुआ है. Also Read - Covid-19 Vaccine Latest News: PM मोदी 28 नवंबर को पुणे से दे सकते हैं कोरोना वैक्‍सीन को लेकर अच्‍छी खबर

सोला सिविल अस्पताल की Medical Superintendent डॉ. पारुल भट्ट ने कहा, “जिन स्वयंसेवकों को टीका लगाया गया है, उन्होंने अभी तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्‍या की शिकायत नहीं की है. आज अधिक टीकाकरण किया जाएगा.” Also Read - केरल, महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली राजस्‍थान समेत देश के कई राज्‍यों में कोरोना वायरस का प्रचंड प्रकोप, पढ़ेंं डिटेल

Gujarat: Phase-3 trial of #COVID19 vaccine Covaxin begins at Sola Civil Hospital in Ahmedabad. Also Read - Covid Vaccine New Update: दुनिया भर में बन रहे कोरोना वैक्सीन से कहीं बेहतर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका, नतीजों से बढ़ी उम्मीदें

“Volunteers who’ve been vaccinated have yet not complained of any health issues/symptoms. More will be vaccinated today,” says Sola Civil Hospital Medical Superintendent Dr Parul Bhatt pic.twitter.com/RfJHEYGGqy

— ANI (@ANI) November 27, 2020