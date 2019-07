नई दिल्‍ली: संसद में जब एक ओर सत्‍ता और विपक्ष के बीच गर्मागरम बहस जारी थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की ऐसी बच्‍चों के प्रति प्रेम से भरी दो फोटो सामने आईं, जिनमें भरपूर ताजगी, ऊर्जा और आनंद दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो गई हैं. वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी को बच्‍चों के प्रति प्रेम वैसे तो आम तौर पर काफी देखने को मिलता रहा है, लेकिन उनका बच्‍चों से खास लगाव की ये फोटो बेहद खास हैं.

पीएम मासूम बच्‍चे को संसद में अपने कक्ष में खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पीएम ने इस फोटो को इंस्‍टाग्राम में शेयर करते हुए लिखा है, ”एक बहुत खास दोस्‍त मुझसे मिलने आज संसद में आया”.

Prime Minister Narendra Modi: “A very special friend came to meet me in Parliament today.” (From PM Modi’s Instagram feed) pic.twitter.com/osBTm9gHQZ

