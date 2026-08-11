EnglishHindi

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे की जांच तेज, Air India CEO से पूछताछ; पायलटों पर भी एक्शन

बैठक में फ्लाइट के दौरान हुई घटना और उससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर विस्तार से जानकारी ली गई. यह घटना उस समय हुई जब एयर इंडिया का एयरबस A320neo विमान थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था.

Written by: Ikramuddin
Published: August 11, 2026, 10:29 PM IST
फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे की जांच तेज, Air India CEO से पूछताछ; पायलटों पर भी एक्शन
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में 4 अगस्त को हुई गंभीर घटना की जांच तेज हो गई है. इस मामले को लेकर मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन से पूछताछ की. बैठक में फ्लाइट के दौरान हुई घटना और उससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर विस्तार से जानकारी ली गई. यह घटना उस समय हुई जब एयर इंडिया का एयरबस A320neo विमान थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था. करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में अचानक तेज टर्बुलेंस आया और विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया. इस दौरान विमान में सवार 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

चार अगस्त को हुई गंभीर घटना

बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा के अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के महानिदेशक वीर विक्रम यादव और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के महानिदेशक जी.वी.जी. युगांधर भी मौजूद रहे. एयर इंडिया की तरफ से सीईओ कैंपबेल विल्सन के साथ टाटा संस के चेयरमैन के कार्यकारी सलाहकार और पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला तथा एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी हेड दीपक जोशी भी बैठक में शामिल हुए.

और पढ़ें: Air India फुकेट-दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस केस: गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट, दूसरे डोप टेस्ट में भी आया पॉजिटिव

तीन वरिष्ठ अधिकारियों से भी मांगी गई जानकारी

सूत्रों के मुताबिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को 4 अगस्त को हुई इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए बुलाया था. इस घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 शामिल थी. जांच में विमान के अचानक नीचे आने की घटना के साथ-साथ उड़ान के दौरान सामने आई तकनीकी दिक्कतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में हाइड्रोलिक फेलियर और उड़ान के दौरान ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट होने जैसी समस्याएं भी सामने आई थीं.

Airbus और फ्रांस की एजेंसी भी जांच में शामिल

इस मामले की जांच में विमान बनाने वाली कंपनी Airbus और फ्रांस की एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी BEA भी शामिल होंगी. Airbus विमान का निर्माता होने के कारण जांचकर्ताओं को तकनीकी सहायता दे सकता है. इस सहायता में विमान के अलग-अलग सिस्टम को समझने और तकनीकी तथा उड़ान से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने में मदद शामिल हो सकती है. विमान निर्माताओं की इस तरह की तकनीकी मदद अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के नियमों के तहत जांच का हिस्सा होती है.

AAIB ने ‘सीरियस इंसिडेंट’ माना

Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB ने इस घटना को ‘सीरियस इंसिडेंट’ यानी गंभीर घटना की श्रेणी में रखा है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव क्यों आया और उस समय फ्लाइट क्रू ने क्या कार्रवाई की. जांच के लिए विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कर लिया गया है. इन रिकॉर्ड से जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिल सकती है कि टर्बुलेंस के दौरान विमान ने किस तरह प्रतिक्रिया दी. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि विमान के किसी सिस्टम या चेतावनी ने घटना में कोई भूमिका निभाई थी या नहीं.

दोनों पायलटों को रोस्टर से हटाया गया

इस घटना के बाद DGCA ने जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया है. दिल्ली पहुंचने के बाद पायलटों की साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए पोस्ट-फ्लाइट स्क्रीनिंग भी की गई थी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को बताया था कि पायलट-इन-कमांड की शुरुआती स्क्रीनिंग का टेस्ट ‘नेगेटिव नहीं’ था. इसके बाद सैंपल को पुष्टि के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है.

सरकार ने कहा है कि जांच और कन्फर्मेटरी टेस्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच एजेंसियां विमान के तकनीकी सिस्टम, फ्लाइट डेटा, पायलटों की कार्रवाई और टर्बुलेंस से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही हैं. पूरी जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में विमान अचानक 300 फीट नीचे क्यों आया और इस घटना में टर्बुलेंस, विमान के सिस्टम या किसी अन्य कारण की कितनी भूमिका थी. (एजेंसी इनपुट्स)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.