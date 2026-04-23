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केदारनाथ में श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, प्रशासन ने संभाली स्थिति, हेलीकॉप्टर से लाया गया शव
केदारनाथ में एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत के बाद हेलीकॉप्टर से शव को नीचे लाया गया. डॉक्टर सलाह देते हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए.
चारधाम यात्रा – 2026 के पहले ही दिन केदारनाथ धाम से एक दुखद खबर सामने आई. गुजरात से बाबा के दर्शन करने आए 69 वर्षीय श्रद्धालु दिलीप भाई मनु माली की मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि दर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन घबराकर उन्हें किसी तरह केदारनाथ के अस्पताल तक लेकर पहुंचे. लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया शव
इस घटना के बाद, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रद्धालु के शव को हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाने की व्यवस्था की. केदारनाथ जैसे पहाड़ी इलाके में सड़क या सामान्य साधनों से शव को लाना बेहद कठिन होता है. इसलिए ऐसी आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर ही सबसे सुरक्षित और तेज विकल्प होता है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो शेयर किए. लेकिन वह यह नहीं समझा कि ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को कितनी सावधानी और योजना के साथ काम करना पड़ता है.
प्रशासन हर स्थिति के लिए रखता व्यवस्था
सोशल मीडिया पर मृतक के बेटे का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दुख और गुस्सा दोनों नजर आए. हजारों-लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हर व्यवस्था को तुरंत और परफेक्ट तरीके से लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है. सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश करते हैं कि हर यात्री को सुविधा मिले, लेकिन ऐसे कठिन इलाकों में थोड़ी बहुत देरी या दिक्कत होना स्वाभाविक है. इसलिए लोगों को संयम और समझदारी दिखाने की जरूरत है.
केदारनाथ में पल-पल बदलता है मौसम
बता दें केदारनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी काफी चुनौतीपूर्ण होती है. यहां का मौसम पल-पल बदलता है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता है. ऐसे में दिल से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए. डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए.
चारधाम यात्रा कब शुरू होती है?
हर साल चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के आसपास (अप्रैल या मई) में शुरू होती है और दीपावली के बाद भाई दूज तक (अक्टूबर-नवंबर) चलती है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए आते हैं. सरकार हर साल बेहतर व्यवस्थाएं करने की कोशिश करती है, लेकिन यात्रियों को भी अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
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