केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को राज्यसभा (Rajya Sabha) में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. पीयूष गोयल अब राज्यसभा में सदन के नेता होंगे. गोयल हाल में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत (Thawarchand Gehlot) की जगह लेंगे. थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं, केंद्रीय कैबिनेट में हुए बड़े फेरबदल के दौरान पीयूष गोयल का भी मंत्रालय बदला है.

पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय की जगह अब वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार है.

BJP's Piyush Goyal appointed as the Leader of House in the Rajya Sabha.

(File photo) pic.twitter.com/6EOBS2hrmd

— ANI (@ANI) July 14, 2021