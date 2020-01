इंदौरः रेलवे क्षेत्र में बड़ा निवेश जुटाने को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाये जाने पर जोर देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र का सहयोग बेहद जरूरी है. गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, “(बुनियादी ढांचे की कमियों के चलते) कुछ यात्री गाड़ियां आज भी अशोक कुमार के गीत “रेलगाड़ी” की तर्ज पर छुक-छुक (धीरे-धीरे) करके चलती हैं. (निजी क्षेत्र की मदद से) हम देश भर में धीमी गति की रेलगाड़ियों का जमाना खत्म करके उसी तरह तेज रफ्तार से चलने वाली मेमू रेलगाड़ियां और बिजली चालित अन्य सवारी रेलगाड़ियां चला सकेंगे, जैसे मुंबई के उपनगरीय इलाकों में यात्री ट्रेनें चलायी जा रही हैं.”

रेल मंत्री ने रेलवे को निजी क्षेत्र के लिये खोलने के प्रस्तावों की पैरवी करते हुए यह बात कही. इन प्रस्तावों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा, “(इन प्रस्तावों के खिलाफ) आम लोग हल्ला नहीं कर रहे हैं. शायद आपको कहीं और हल्ला दिख रहा है. लोग तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि भारतीय रेल नये युग में प्रवेश कर रही है.”

Railways Minister Piyush Goyal: An overnight train under IRCTC joining Mahakal in Ujjain and Kashi Vishwanath in Varanasi will soon be launched from here(Indore). The train will facilitate the pilgrims and also help in boosting tourism in Indore which is the most ‘swachch’ city. pic.twitter.com/qoEMRYs9Fn

— ANI (@ANI) January 12, 2020