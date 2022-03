Plane Crash In China: चीन में हुए विमान हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने भारतीय विमान कंपनियों के बोइंग 737 बेड़े को ‘बढ़ी हुई निगरानी’ पर रखा है. DGCA ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का ऐसा ही विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 132 लोग सवार थे. DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने यह जानकारी दी. तीन भारतीय विमानन कंपनियों- स्पाइसजेट, विस्तार और एयर इंडिया एक्सप्रेस- के बेड़े में बोइंग 737 विमान हैं. यह पूछे जाने पर कि सोमवार को हुए हादसे के बाद डीजीसीए क्या कदम उठा रहा है? कुमार ने बताया, ‘उड़ान सुरक्षा गंभीर मामला है और हम स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं. इस बीच, हम अपने 737 बेड़े की निगरानी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.’Also Read - Plane Crash: चीन में हुए विमान हादसे में सभी 132 लोगों की मौत की आशंका, Xi Jinping ने दिया जांच का आदेश

DGCA enhances surveillance of Boeing 737 fleet following Chinese plane crash

चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का 'बोइंग 737-800' विमान तेंगशियान काउंटी के वुझो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के पहाड़ी इलाके में आग लग गई. यह विमान कुनमिंग से गुआनझो जा रहा था. विमान में 123 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे. आशंका जताई जा रही है कि सभी यात्रियों की मौत हो गई है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस (चीन के तीन प्रमुख विमान कंपनियों में से एक) ने सोमवार को दुर्घटना के बाद अपने सभी बोइंग 737-800 विमानों की उड़ान को रोक दिया है. आधिकारिक मीडिया की खबर के मुताबिक विमान में सवार 132 लोगों में कोई भी विदेशी नहीं था.

बोइंग 737 मैक्स विमान बोइंग 737-800 का सबसे उन्नत संस्करण है और दोनों 737 श्रृंखला के हैं. अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के बीच छह महीने की अवधि में दो बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाओं में शामिल थे, जिसमें कुल 346 लोग मारे गए थे. इन दो दुर्घटनाओं के बाद DGCA ने मार्च 2019 में भारत में बोइंग 737 मैक्स विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया था. बोइंग द्वारा डीजीसीए की संतुष्टि के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए आवश्यक सुधारों के बाद विमान के वाणिज्यिक संचालन पर प्रतिबंध पिछले साल अगस्त में 27 महीने बाद हटा लिया गया था.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 21, 2022