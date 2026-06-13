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Assam Plane Crash: असम के जोरहाट में बड़ा हादसा, Air Force का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश- लैंडिंग के बाद लगी थी आग

Assam Plane Crash: भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि AN-32 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग के बाद हादसे का शिकार हो गया.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 13, 2026, 12:07 PM IST
Assam Plane Crash
Assam Plane Crash: असम के जोरहाट एयरबेस पर वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया.

Assam Plane Crash: असम के जोरहाट में शनिवार (जून, 13, 2026) को बड़ा हादसा हुआ है. जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) का परिवहन विमान क्रैश हो गया.  भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि की है. न्यूज एजेंसी ANI ने इंडियन एयर फोर्स के हवाले से बताया, ‘IAF का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असम के जोरगाट एयरफ़ोर्स स्टेशन पर क्रैश हो गया है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

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हादसे की वजह से विमान दो टुकड़ों में बंट गया और वहां से आग और धुएं का गुबार उठता दिखा. एयरफोर्स स्टेशन पर तत्काल बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया गया है.

IAF ने क्या दी जानाकरी?

IAF ने कहा, ‘यह AN-31 कार्गो प्लेन था, जिसका इस्तेमाल सामान पहुंचाने के लिए किया जाता था. यह हादसा तब हुआ जब प्लेन एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. आशंका है कि क्रैश में पायलट की मौत हो गई होगी. घटना स्थल पर बचाव और जांच का काम चल रहा है और आगे की जानकारी का इंतज़ार है.’ क्रैश वाली जगह पर इमरजेंसी टीमें भेज दी गई हैं और आगे की जानकारी का इंतजार है. क्रैश की वजह अभी पता नहीं चली है, और अगर कोई कैजुअल्टी या चोट लगी है, तो उसकी जानकारी अभी साफ नहीं है.

AN-31 कार्गो प्लेन में कई खासियत

एंटोनोव AN-32 एक मज़बूत, दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयर फ़ोर्स के ‘वर्कहॉर्स’ के तौर पर काम करता है. इसे सबसे पहले सोवियत यूनियन में खास तौर पर भारतीय जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, IAF इनमें से लगभग 100 एयरक्राफ्ट का बेड़ा चलाता है. AN-32 को बहुत मुश्किल माहौल में बेहतरीन काम करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है, जो ज्यादा ऊंचाई वाले एयरफील्ड और गर्म ट्रॉपिकल मौसम में भी पूरी तरह से काम करता है. यह 7.5 टन तक कार्गो, 50 पैसेंजर या 42 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है और इसका इस्तेमाल दूर-दराज के इलाकों में सप्लाई ड्रॉप के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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