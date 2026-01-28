  • Hindi
भारत की राजनीति में प्लेन क्रैश का काला साया! अजित पवार से पहले प्लेन हादसे ने इन 5 दिग्गजों की भी ली जान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे, बारामती एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश हो गया. ये हादसा भारत और महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत है. अजित पवार से पहले कई प्रमुख भारतीय नेताओं की मौत विमान या हेलीकॉप्टर हादसों में हुई है. पढ़िए सभी के बारे में.

Published date india.com Updated: January 28, 2026 11:57 AM IST
plane crash

देश की राजनीति में एक और बड़ा हादसा! महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. इस हादसे में 66 साल के इस दिग्गज नेता सहित कुल 6 लोग मारे गए. प्लेन हादसों में पहले भी 5 अन्य बड़े भारतीय नेताओं की जानें गई हैं. आइए जानते हैं प्लने हादसों में किन-किन नेताओं की जानें गई. संजय गांधी से लेकर वाईएसआर और अब अजित पवार तक.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और कांग्रेस के प्रमुख नेता की मौत 23 जून 1980 को दिल्ली में एक प्लेन क्रैश में हुई. वे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक छोटे विमान (पिट्स S-2A) को खुद उड़ा रहे थे और एरोबेटिक स्टंट्स कर रहे थे. सफदरजंग एयरपोर्ट के पास विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और क्रैश हो गया. इस हादसे में संजय गांधी और उनके सह-पायलट की मौत हो गई. यह घटना उस समय पूरे देश को झकझोर देने वाली थी, क्योंकि संजय को इंदिरा गांधी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था.

माधवराव सिंधिया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ग्वालियर राजघराने के सदस्य माधवराव सिंधिया की मौत 30 सितंबर 2001 को कानपुर जा रहे एक निजी विमान (सीसना) के क्रैश में हुई. वे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक रैली के लिए जा रहे थे. विमान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया था. सिंधिया पूर्व सिविल एविएशन मंत्री भी रह चुके थे. इस हादसे में विमान में सवार 8 लोगों में से अधिकांश की मौत हुई थी, जिसमें सिंधिया भी शामिल थे. उनकी मौत ने कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला.

जी.एम.सी. बालयोगी

लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता जी.एम.सी. बालयोगी की मौत 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई. वे भीमावरम से जा रहे एक निजी हेलीकॉप्टर (बेल 206) में सवार थे, जो कृष्णा जिले के कैकलूर के पास एक तालाब में गिर गया. हादसे का कारण मैकेनिकल फॉल्ट और खराब विजिबिलिटी बताया गया. बालयोगी लोकसभा के 12वें स्पीकर थे और उनकी मौत ने संसद और तेलुगु राजनीति को प्रभावित किया.

वाई.एस. राजशेखर रेड्डी

वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर)आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की मौत 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई. वे चित्तूर जिले जा रहे बेल 430 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो नल्लामला जंगलों में खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया. हादसे में मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों की मौत हो गई. उनकी मौत के बाद आंध्र प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बाद में अलग पार्टी बनाई.

विजय रूपाणी

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश में हुई, जिसमें 241 लोगों की जान गई. ये हादसे भारतीय राजनीति में बड़े झटके रहे हैं.

फ़रहा फ़ातिमा

