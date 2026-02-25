By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आसमान में एक साथ नजर आएंगे 6 ग्रह, भारत में कब और कैसे दिखेगा ये दुर्लभ नजारा?
फरवरी 2026 का अंत एक जादुई खगोलीय घटना के साथ होने जा रहा है. नासा के अनुसार, आसमान में प्लैनेटरी परेड दिखाई देगी, जिसमें पृथ्वी के पड़ोसी छह ग्रह एक कतार में नजर आएंगे.
Planetary Parade February 2026: ब्रह्मांड के रहस्यों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दुनिया एक ऐसी खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है, जिसे नासा ने प्लैनेटरी परेड यानी ग्रहों का कारवां नाम दिया है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आपको किसी महंगे टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस शर्त इतनी है कि आसमान साफ हो और क्षितिज साफ दिखाई दे.
जब हम प्लैनेटरी परेड शब्द सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में ग्रह एक सीधी रेखा में खड़े हो गए हों. लेकिन असल में यह एक लाइन-ऑफ-साइट प्रभाव है. पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई ग्रह आसमान में एक ही घुमावदार रास्ते पर पंक्तिबद्ध हैं. यह वही रास्ता है जिसे एक्लिप्टिक कहा जाता है, जिस पर सूर्य हर दिन चलता हुआ प्रतीत होता है.
काफी दुर्लभ होती हैं ऐसी घटनाएं
ऐसी घटनाएं काफी दुर्लभ होती हैं, खासकर तब जब चार चमकीले ग्रह बिना किसी उपकरण के एक साथ देखे जा सकें. इस बार की परेड इसलिए भी खास है क्योंकि यह शाम के समय दिखाई देगी, जिससे लोगों के लिए इसे देखना सुबह की कतारों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक होगा.
कब दिखेगा ये नजारा?
28 फरवरी 2026 की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद जब आप पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे, तो आपको साल की सबसे शानदार घटनाओं में से एक दिखाई देगी. इस दिन आसमान में कुल छह ग्रह- बुध, शुक्र, नेपच्यून, शनि, यूरेनस और बृहस्पति, एक कतार में सजे नजर आएंगे. भारत भर के आकाश प्रेमियों के लिए अपने पड़ोसी ग्रहों को करीब से देखने का यह एक बेहतरीन अवसर है.
भारत में कैसे और क्या दिखेगा?
अगर मौसम साथ देता है, तो भारत के लोग इस दुर्लभ नजारे का आनंद ले सकेंगे. हालांकि, इन छह ग्रहों में से केवल चार को ही नग्न आंखों से देखा जा सकेगा. बृहस्पति इस शो का सबसे चमकीला सितारा होगा. यह दक्षिण दिशा में ओरियन तारामंडल के पास बेहद चमकता हुआ दिखाई देगा.
पश्चिमी क्षितिज के पास शुक्र अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद होगा. यह शाम के धुंधलके में दूसरा सबसे चमकीला बिंदु होगा. शनि और बुध क्षितिज के काफी करीब होंगे और सूर्यास्त के कुछ ही देर बाद दिखाई देंगे. इन्हें दूरबीन की मदद से देखना बेहतर होगा. नेपच्यून और यूरेनस ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए इन्हें बिना टेलीस्कोप या अच्छी दूरबीन के देख पाना असंभव होगा.
देखने का सही समय और तरीका
इस खगोलीय परेड को देखने के लिए समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है. सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद बाहर निकलें और पश्चिम दिशा की ओर देखें. चूंकि कुछ ग्रह सूर्यास्त के तुरंत बाद अस्त हो जाते हैं, इसलिए आपके पास उन्हें एक साथ देखने के लिए बहुत कम समय होगा.
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक सूर्य पूरी तरह अस्त न हो जाए, तब तक आसमान की ओर न देखें. सूरज को सीधे देखने से आंखों की रोशनी को गंभीर नुकसान हो सकता है. शहरों में रहने वाले लोग, जहां प्रदूषण अधिक होता है, उन्हें किसी ऊंची छत या खुले मैदान का चुनाव करना चाहिए जहां से पश्चिमी क्षितिज साफ दिखाई दे.
क्या ऐसी घटना फिर होगी?
आने वाले समय में भी ग्रहों का मिलन होगा, जैसे 18 अप्रैल 2026 को शनि, मंगल, बुध और नेपच्यून सुबह के समय दिखाई देंगे. इसके बाद 12 अगस्त 2026 को छह ग्रहों की एक और बड़ी परेड होगी. लेकिन शाम के समय इतनी स्पष्टता और चमक के साथ दिखने वाली यह परेड वास्तव में एक दुर्लभ तोहफा है. तो 28 फरवरी की तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए. ब्रह्मांड अपना शो दिखाने के लिए तैयार है.
