नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज़्मा बैंक बनाने जा रही है. सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज़्मा बैंक बनाने जा रहे हैं. देशभर में ये पहला प्लाज़्मा बैंक होगा. मैं ठीक हुए लोगों से प्लाज़्मा दान करने की अपील करता हूं.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह 'प्लाज़्मा बैंक' दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान में स्थापित किया जाएगा. आपके आने-जाने और टैक्सी का खर्चा सरकार देगी बस आप प्लाज़्मा देने के इच्छुक हों.

This 'Plasma Bank' will be set-up at the Institute of Liver and Biliary Sciences in Delhi. Anyone who needs plasma will need a recommendation from a doctor: Delhi CM Arvind Kejriwal

— ANI (@ANI) June 29, 2020