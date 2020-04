नई दिल्‍ली: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी समेत कोई भी अन्‍य थेरेपी स्वीकृत नहीं है. आईसीएमआर ने कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू किया है. Also Read - 'अगर इस साल नहीं खेला गया IPL और टी20 विश्व कप तो फिर कभी टीम इंडिया के लिए खेलते नहीं दिखेंगे धोनी'

यह बात केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कही. उन्‍होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी प्रायोगिक चरण में है, लेकिन अभी यह दावा करने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज के तौर पर किया जा सकता है. Also Read - मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती, फिर भी लगा दी गई ड्यूटी, सरकार दे रही ये सफाई..

हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के अधिकारी ने कहा कि जब तक ICMR अपने अध्ययन का पूरा नहीं करता है और एक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए. यदि प्रॉपर गाइडलाइन के तहत प्लाज्मा थेरेपी का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है. Also Read - 24 घंटे में कोरोना के 1543 नए मामले आए, भारत में बढ़ रही है मरीजों के ठीक होने की दर: स्वास्थ्य मंत्रालय

Plasma therapy is being experimented, however no evidence that this can be used as a treatment. National level study launched by ICMR to study efficacy: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Ministry of Health pic.twitter.com/5fs2goReSc

— ANI (@ANI) April 28, 2020