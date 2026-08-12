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प्लास्टिक पैकेजिंग में नहीं मिलेगा पान-मसाला- FSSAI ने लगाया बैन, अब ऐसी होनी चाहिए पैकिंग

FSSAI ने पान-मसाला की प्लास्टिक के पाउच में होने वाली पैकिंग को बैन कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को अब कागज, पेपर बोर्ड (मोटा कागज), सेल्यूलोज, टिन या कांच जैसे दूसरे प्राकृतिक मैटेरियल ही इस्तेमाल करने होंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 12, 2026, 8:49 AM IST
Pan Masala
पान-मसाला दुकान की तस्वीर AI से
  •  अब कागज, टिन का कांच में करनी होगी पान-मसाला की पैकिंग
  • प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉइल जैसी पैकिंग पर बैन
  • भारत के गजट में प्रकाशित हुई सूचना, तत्काल प्रभाव से लागू
  • पर्यावरण संरक्षण के तहत FSSAI ने बनाए ये नियम

पान-मसाला चबाने वालों के लिए यह काम की खबर है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान-मसाला उत्पादों की पैकिंग के लिए नए नियम बनाए हैं. अब पान मसाला उत्पाद बनाने और बेचने वाली कंपनियां इन उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं. अब तक इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल और धातुयुक्त परतों वाली पाउच पैकिंग का इस्तेमाल होता था. इन सभी पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है.

तत्काल प्रभाव से नियम लागू

इन बदलावों को लेकर सोमवार 10 अगस्त को भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर यह जानकारी दी गई है. सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 के तहत इन नए नियमों की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले FSSAI के नए नियमों के अनुसार, पान मसाला की पैकिंग अब कागज, पेपरबोर्ड (मोटा कागज या गत्ता), सेल्यूलोज या प्राकृतिक रूप से प्राप्त अन्य सामग्रियों में ही पैक किए जा सकेंगे. इनमें अब प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी रू में नहीं किया जा सकता. ये नियम गैजेट में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गए हैं.

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पैकिंग में नहीं होगा इन सब का इस्तेमाल

FSSAI ने साफ किया है कि इन उत्पादों की पैकेजिंग में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) या कोई अन्य सिंथेटिक पॉलिमर, कॉपॉलिमर या लैमिनेट्स शामिल नहीं हो सकते.

कागज, टिन और कांच में ही पैकिंग संभव

नए नियमों के मुताबिक अब पान-मसाला उत्पादों की पैकिंग के लिए कागज, टिन या कांच, सेल्यूलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्रियों के इस्तेमाल की ही मंजूरी दी गई है. अब इन उत्पादों की पैकेजिंग ऐसे मैटेरियल में भी संभव नहीं है, जिनकी बाहरी परत पर कागज चिपका हो, जबकि अंदरुनी परत पर किसी अन्य धातु की कोटिंग हो.

पर्यावरण संरक्षण का ख्याल कर लिया फैसला

इस संशोधन में यह भी बताया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ प्रावधान पान मसाला पैकेजिंग पर भी लागू होंगे. FSSAI ने ये इन उत्पादों पर ये बदलाव परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू करने का फैसला किया.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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